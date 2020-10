Grabaciones

Desplat con antología (a falta de nuevas bandas)

Como 2020 será el año con menos estrenos cinematográficos desde hace un siglo, quienes extrañan ir al cine también extrañan los discos de bandas de sonido (1as producciones de Netflix no suelen contratar buenos músicos). Un gran compositor como Alexander Desplat también extraña editar discos con sus soundtracks. Créase o no, Desplat no ha grabado ninguno para un largometraje en lo que va del año. Por eso inventó estas “Airlines”, algo así como una suite con nuevas orquestaciones de sus obras favoritas para el cine, mechadas con sus menos conocidos opus sinfónicos de vanguardia. Si las flautas ocupaban un lugar esencial en la música de “La forma del agua”, aquí Desplat apostó doble o nada al darle el protagonismo al virtuoso flautista Emmanuel Pahud. El álbum repasa hits como “El gran hotel Budapest”, “Girl With A Pearl Earring” y su magnifica suite “Pélleas et Melisande - Symphonie concertante”, toda una revelación de este disco formidable.