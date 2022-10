Imagine Dragons anunció la reprogramación de su show en Argentina

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCj02yUTPR0J%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACXRvhhcrlAHbHyyZA2xySOWsJJkoIkqyZArFeX89NOJRWnP3RNvu50yJ01mK9KK9ZBFhoO8LCpooTWTYhf5ailfVHxZC8rg9Gk5Udo1i3rpZB6rKdNqqnFzju27ZCJEEK8ZAiXJ7Ei2yzof8irfNEnBEZAP10LFbAZDZD View this post on Instagram A post shared by Imagine Dragons (@imaginedragons)

"Algunos de ustedes sabrán que Dan estuvo pasando por problemas vocales desde nuestro último tour y su médico le advirtió que dar un show ahora mismo podría dañar permanentemente su voz. A su vez, está lidiando con un esguince en su rodilla bastante grave que requiere de un aparato ortopédico y rehabilitación. Simplemente sentimos que no podemos dar el show que ustedes se merecen", añadieron.

Las entradas adquiridas para la función del próximo domingo en Costanera Sur serán válidas para la nueva fecha, aunque también quienes lo deseen pueden solicitar el reembolso hasta el 27 de octubre inclusive, completando un formulario a través de All Access.

El grupo tiene planeado presentar los nuevos tracks de su quinto trabajo discográfico -que ha tenido una gran recepción por parte de la crítica y los fans- y repasarán los grandes hits de su carrera, entre los que se encuentran "Radioactive", "Demons", It's Time", "Bleeding Out", "I Bet My Life", "Thunder", "Believer", "Enemy" y más.

"Con unos impresionantes 50 millones de canciones y 40 millones de álbumes vendidos -así como 60 mil millones de streams-, no caben dudas de que Imagine Dragons ha sabido instalar su sonido y sus canciones en el centro de la escena de la música actual [...]. Desde sus inicios en 2009, echó raíces con su particular modo de renovar el rock -aprovechando influencias más pop o electrónicas y difuminando las líneas entre los géneros-, y se convirtió en una banda ineludible del panorama actual", explican desde la prensa oficial.