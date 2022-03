Raúl Lavié sobre L-Gante: "Se cree cantante y es un éxito momentáneo"

“No lo escuché mucho a L-Gante, estaba viendo todo esto que se produjo a raíz de un hecho, yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas pero imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales”, empezó diciendo Lavié.