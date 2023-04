"Napoleón", de Ridley Scott y Joaquin Phoenix confirma su fecha de estreno

Esta se convierte en la segunda película de la temporada de premios de Apple preparada para una ambiciosa presentación en cines, después de que Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese y con destino a Cannes, se estrenara a fines de octubre a través de Paramount Pictures. Paramount tenía algunos derechos de Killers y siempre fue parte del acuerdo de Apple, pero esta es la primera vez que Apple salió y se alineó en un acuerdo de distribución único. Tom Rothman de Sony trabajó a menudo con Scott cuando el cineasta trabajaba en Fox, y estará preparado para ayudar a maximizar las posibilidades de premios del director, que aún no ha ganado un Oscar pero ha sido nominado tres veces a Mejor Director por Thelma & Louise, Gladiador y Black Hawk Down.