La adictiva serie de Netflix de solo 3 episodios basada en una exitosa novela de misterio + Seguir en









En pocos capítulos, la producción de la N roja dejará asombrados a sus espectadores debido a su atrapante trama.

La producción de drama y misterio es una de las grandes novedades de la plataforma. Freepik

En el duelo constante de las plataformas de streaming, quien mejor ha iniciado el año es, sin lugar a dudas, Netflix. Con el cierre de una historia importante como la de Stranger Things, logró atraer al público para seguir siendo el rey de este ámbito, aunque no es la única serie con la que busca entretener.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La N roja ha dado que hablar con los grandes estrenos que preparó para este 2026 y, entre ellos, existe esta nueva obra que, si bien cuenta con solo tres episodios, consiguió impactar de lleno en sus espectadores y dejarlos asombrados por su intrigante y atrapante trama.

Agatha Christie Netflix La plataforma apuesta por una serie de pocos capítulos que dejará asombrados a sus espectadores. Netflix De qué trata Agatha Christie: Las Siete Esferas, la nueva serie de Netflix Para los amantes del drama y el misterio, esta producción de Netflix logra dar en el clavo. Basada en las novelas de Agatha Christie, publicadas en 1929, adapta El misterio de las siete esferas. En este universo detectivesco, ubicado en la Inglaterra de 1925, una fiesta exclusiva de la alta sociedad se transformará en el escenario de un acertijo difícil de resolver.

El inicio será tranquilo y descontracturado: un grupo de amigos decide hacerle una broma a quien siempre se queda dormido, por lo que instalan ocho relojes despertadores para obligarlo a levantarse. Sin embargo, al ingresar a la habitación descubren que eso no será necesario, ya que el joven está muerto. A partir de allí, todo recaerá en manos de Lady Eileen Brent, quien deberá destapar el oscuro misterio detrás de su fallecimiento.

Netflix: tráiler de Agatha Christie: Las Siete Esferas Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Agatha Christie: Las Siete Esferas Mia McKenna-Bruce

Helena Bonham Carter

Martin Freeman

Edward Bluemel

Nyasha Hatendi

Corey Mylchreest

Guy Siner

Alex Macqueen

Temas Netflix

Series