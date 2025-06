Netflix confirmó que la segunda temporada de la serie "The Sandman" tendrá un capítulo extra







Como se anunció previamente, los primeros seis episodios de la temporada 2 debutarán el 3 de julio, y los próximos cinco se estrenarán el 24 de julio.

La nueva temporada de The Sandman llega en julio a Netflix.

Netflix reveló el martes que la serie The Sandman, además de los 11 episodios ya anunciados, tendrá un duodécimo episodio extra se lanzará el 31 de julio. El episodio extra se titula “The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living” y se centrará en el personaje Muerte (Kirby Howell-Baptiste).

Netflix también ha revelado los 11 títulos de esos episodios, que se pueden ver a continuación.

Cómo será la nueva temporada de The Sandman La segunda temporada dará vida a varias historias de los cómics favoritas de los fans, como las colecciones "Temporada de Nieblas", "Vidas Breves", "Los Bondadosos" y "El Hombre de Arena: Obertura". La temporada también incluirá historias de un solo número como "Cuentos en la Arena", "Sueño de una Noche de Verano", "La Canción de Orfeo", "Termidor" y "La Tempestad", entre otras.

Según la descripción del segundo y último capítulo de "The Sandman", "Tras un fatídico reencuentro con su familia, Dream of the Endless (Tom Sturridge) debe afrontar una decisión imposible tras otra mientras intenta salvarse a sí mismo, a su reino y al mundo de las épicas consecuencias de sus fechorías pasadas. Para enmendar sus errores, Dream deberá enfrentarse a viejos amigos y enemigos, dioses, monstruos y mortales. Pero el camino hacia el perdón está lleno de giros inesperados, y la verdadera absolución puede costarle todo a Dream. Basada en la galardonada serie de cómics de DC, la segunda temporada de 'The Sandman' narrará la historia de Dream en su totalidad hasta su emocionante desenlace".

Además de Sturridge y Howell-Baptiste, el elenco de la temporada 2 incluye: Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O'Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O'Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore y Steve Coogan. Netflix y el showrunner de The Sandman, Allan Heinberg, habían planeado que la segunda temporada fuera la última desde antes de su rodaje en el verano de 2023. Sin embargo, la plataforma de streaming no confirmó el final de la serie hasta enero de este año, lo que coincidió con el momento de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el autor de la novela gráfica The Sandman y productor ejecutivo de la serie, Neil Gaiman. Lista de capítulos de The Sandman Estrenos del 3 de julio Capítulo 1: “Season of Mists”

Capítulo 2: “The Ruler of Hell”

Capítulo 3: “More Devils Than Vast Hell Can Hold”

Capítulo 4: “Brief Lives”

Capítulo 5: “The Song of Orpheus”

Capítulo 6: “Family Blood” Estrenos del 24 de julio Capítulo 7: “Time and Night”

Capítulo 8: “Fuel for the Fire”

Capítulo 9: “The Kindly Ones”

Capítulo 10: “Long Live the King”

Capítulo 11: “A Tale of Graceful Ends”

