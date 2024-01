Netflix estrena Griselda, la polémica serie sobre la madrina de la cocaína

La serie no buscó emitar la apariencia real de Griselda Blanco, si no solo sus conductas.

La protagonista, la reconocida Sofía Vergara se desmarca en esta serie del lugar que le asignó Hollywood para dar vida a la ambiciosa líder colombiana de uno de los cárteles de cocaína más poderosos en Miami durante los 80. La producción no buscó imitar la apariencia real de Griselda Blanco, si no solo sus conductas.

"Siempre me interesó su historia, y una de las razones por las que no la incorporamos en las anteriores tiras es porque no era alguien que compartiera espacio, era demasiado buena para ser un personaje que entra y sale solamente. Ella es muy fascinante y dinámica como para compartir el foco", explicó Newman en diálogo con Télam.