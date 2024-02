Netflix: la imperdible película protagonizada por Tom Cruise que se puede ver en la plataforma

Para Pete “Maverick” Mitchell, el personaje de Tom Cruse, no ha pasado el tiempo. No solo parece haber hecho un pacto de eterna juventud sino que sigue con las mismas malas costumbres de siempre: no reconoce autoridad, es intrépido, arriesgado, usa las mismas camperas y anteojos de sol, e insiste en andar en moto sin casco.