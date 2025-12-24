Pese a la caída del consumo y a diferencia del cine, el teatro cierra el año con la misma cantidad de espectadores que en 2024

Se evidenció una polarización en cartelera: entre 218 títulos, los espectáculos más convocantes ocuparon los diez primeros lugares: el 54% de los espectadores fue para ese grupo, contra el restante 46% que se repartió entre los otros 208 títulos.

"La sirenita" fue la más vista del año con casi 200 mil espectadores en dos meses y batió un récord teatral histórico que sorprendió por el contexto de caída en el consumo.

“La temporada teatral 2025 en la ciudad de Buenos Aires finaliza con un empate técnico en cuanto a la asistencia de público en el circuito comercial/industrial, en relación a la del año pasado”, analizó Carlos Rottemberg consultado por Ámbito .

Sin contabilizar al teatro público ni al independiente, que corren bajo estadísticas separadas, dicho resultado resulta positivo, teniendo en cuenta que otras actividades que tienen que ver con el consumo finalizaron en baja

Seguramente la decisión de actrices y actores de gran popularidad de volcarse a los escenarios ante la falta de ficción televisiva suman a una cartelera atractiva para la audiencia. No por nada arrasaron Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa y coinciden en cartel Ricardo Darín con “Escenas de la vida conyugal” con el inminente estreno de Guillermo Francella con “Desde el jardín” o la dupla Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe con “Secreto en la montaña” para el año próximo.

Rottemberg continúa: “El otro dato duro de 2025 está dado por una polarización infrecuente: entre 218 títulos, los espectáculos más convocantes ocuparon los diez primeros lugares estadísticos todo el año. En números: el 54% de los espectadores fue para ese grupo, contra el restante 46% que se repartió entre los otros 208 títulos. Haciendo una analogía, podría interpretarse que también el teatro se dividió entre macro y microeconomía, dependiendo del grupo al que perteneció cada equipo de trabajo. Tuve la suerte de participar, junto a otras dos empresas productoras, del suceso histórico de la temporada de invierno: “La Sirenita” convocó a casi 200.000 espectadores en tan solo dos meses.

Sumando el ámbito oficial e independiente, Alternativa Teatral brindó un ranking de las elegidas por el público que quiso votar en ese sitio que es a la vez informativo y uno de los canales de venta de entradas elegido por el teatro independiente. De modo que se trata de usuarios y habitués de teatro que eligieron primera a “La revista del Cervantes”, segunda fue “Sex, viví tu experiencia”, un hito de José María Muscari más de 5 años en cartel que ha girado por varias ciudades; tercera fue “Martes de la Grande”, (un espectáculo de música del grupo liderado por Santiago Vázquez de “La bomba de tiempo”), cuarto se ubicó “Viento blanco”,, quinto “La fragilidad de las casas”, sexto “Irreverentes”, séptimo “Luciérnagas”, octavo “Matate amor”, noveno “Mi vida anterior” y cierra “Las lágrimas de los animales marinos”.

El último ranking del año de AADET que nuclea a las salas comerciales fue registrado a fines de noviembre antes de la despedida de la mayoría de las obras. La más vista fue “Las hijas”, seguida por “Empieza con D, 7 letras”, tercera “La función que sale mal”, cuarta “Fuerza Bruta”, quinta “Cuando Frank conoció a Carlitos”, sexta “Mamá”, séptima “Viuda e hijas”, octava “Toc - Toc”, novena “Relatividad” y cierra con “La última sesión de Freud”.

Si bien es un muestrario caprichoso con lo último que quedó en cartel hasta esa fecha, resulta elocuente que hitos como “Toc Toc” con 15 años en cartel siga siendo de las elegidas por el público, así como “Cuando Frank conoció a Carlitos”, con tres temporadas en salas grandes y que regresará en 2026. También “La última sesión de Freud”, que se despidió tras girar por el país y varios años en cartel. El ranking anual de las más vistas llegará en los primeros días de enero aunque se sabe que “La sirenita” fue lo más visto y el segundo lugar estaría entre "La cena de los tontos" y “Rocky”.

“En lo personal, siempre elegí mirar la profesión como conjunto. De ahí que prefiero más comensales a la ‘mesa teatral’, lo que en nada me impide disfrutar del éxito cuando me toca”, continúa Rottemberg. Y concluye: “Está llegando el 2026. El teatro sigue vigente en el gusto y la elección del público nacional, nuestro principal destinatario. El talento argentino, siempre en movimiento, continuará multiplicando actuaciones y propuestas para el formato del espectáculo en vivo. Finalmente el teatro fue desde siempre la real cuna de la ficción universal”.