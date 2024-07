Netflix presentó un nuevo tráiler de "Terminator Zero"

En el tráiler recién publicado, se nos presenta la voz de Sonoya Mizuno (House of the Dragon) como Eiko, una luchadora de la resistencia enviada desde el futuro para prevenir la amenaza inminente de Skynet. El impresionante elenco de voces también incluye a Timothy Olyphant (Deadwood) como Terminator, André Holland (Moonlight) como Malcolm Lee, Rosario Dawson (Ahsoka) como Koroko y Ann Dowd (The Handmaid's Tale) como The Prophet.