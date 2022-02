Netflix, aunque aun en problemas, anunció 86 films nuevos para 2022

Wall Street habían proyectado una suba de 7,25 millones de suscriptores. Los inversores, se dijo en aquel momento, quizá también se hayan asustado por el hecho de que Netflix haya admitido en su carta trimestral a los accionistas que el aumento de la competencia en la guerra del streaming “puede estar afectando un poco a nuestro crecimiento”.

Sin embargo, antes que bajar los brazos, los ejecutivos de la empresa apuestan a mayores gastos en la producción de series y películas.

El calendario de estrenos de Netflix es de casi dos películas por semana, con 61 películas habladas en inglés, 20 títulos en otras lenguas, y cinco películas de animación. Dos largometrajes de Netflix registraron el año pasado una audiencia record: la película de acción “Alerta roja”, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds (364 millones de horas durante sus primeros 28 días) y la sátira de Adam McKay, “Don’t Look Up” (359,8 millones de horas), con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett y Ariana Grande, entre otros. Para este año se espera que consigan alto encendido títulos como “Entre navajas y secretos 2” (“Knives Out 2”), de Rian Johnson, en la que Netflix invirtió 400 millones de dólares; el thriller de espionaje de Joe y Anthony Russo, “The Gray Man”, protagonizado por Ryan Gosling y Chris Evans (que representa la apuesta de la plataforma a las franquicias: una serie al estilo James Bond que cuesta más de 200 millones de dólares). También está el regreso del comediante Eddie Murphy a Netflix con “You People”, de Kenya Barris, y la película de acción con Jennifer López, “La madre”. Éste será el primer título de una serie de películas que la estrella firmó con Netflix por varios años, que abarca largometrajes, series de televisión y contenidos no guionados. Hace ocho años, Adam Sandler convirtió a Netflix en su hogar, un acuerdo que se renovó en 2020 por 250 millones de dólares: para este año el actor cómico tiene dos películas en la agenda del año, “Hustle”, sobre un cazador de nuevos talentos para el basquet, y la sátira espacial “Spaceman”, junto a Carey Mulligan. El éxito global de la serie coreana “El juego del calamar” (1.650 millones de horas en sus primeros 28 días), Netflix incluirá en su programa de 2022 otros seis títulos coreanos (más que cualquier otro país), que serán “Amores y lazos”, “La chica del siglo XX”, “Carter”, “Jung_E, el ambiente de Seúl”, “Yaksha: maniobras despiadadas”.

Pese a acuerdos nunca explícitos con la distribución cinematográfica, no todas las películas de la programación de Netflix se estrenan de forma limitada en las salas antes de ser subidas a la plataforma. Netflix selecciona los títulos que llegan a los cines en función de cada caso.

Otros títulos de Netflix para la agenda del año comprenden la nueva versión del clásico de horror gore “La masacre de Texas”, dirigida por David Blue Garcia; “El proyecto de Adán”, con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Jennifer Garner; “Windfall”, un thriller al estilo Hitchcock que descubre cosas extrañas en su lugar de vacaciones, dirigido por Charlie McDowell; “Cangrejo negro”, un policial nórdico, posapocalíptico, de Adam Berg; “Operation Mincemeat” (“Operación Carne Picada”), film ambientado en la Segunda Guerra Mundial sobre el plan británico para convencer al alto mando alemán de que los Aliados iban a invadir Grecia en lugar de Sicilia, dirigida por John Madden con Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald y Penelope Wilton, y, entre otras, “Blonde” (“Rubia”), sobre la novela de Joyce Carol Oates, con Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Caspar Phillipson y Evan Williams.