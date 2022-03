Llega "Granizo" a Netflix: Guillermo Francella y Marcos Carnevale anticipan detalles de la película

Periodista: ¿Qué significó para ustedes volver a trabajar juntos?

Guillermo Francella: "Teníamos muchas ganas de trabajar con Marcos, la última vez había sido en 2013 con 'Corazón de León' que fue una experiencia fantástica y siempre hablábamos de esto de 'cuándo nos volvemos a cruzar en un rodaje', 'cuándo íbamos a filmar' y se nos dio con este guión de Nicolás Giacobone que se lo ofrecí a ver que le parecía, ya que yo lo quería hacer y él me dijo tengo ganas de ser de la partida.

Marcos Carnevale: Para mi fue un placer trabajar con Guille, más allá de que es mi amigo y me causa mucho placer, 'Corazón de León' fue una película muy importante en mi carrera y haberla hecho con él la hizo aun más importante y también nos jugamos un 'tute' enorme porque en ese momento la tecnología no es la que tenemos hoy, es decir el enano fue un riesgo total y guille se arriesgó a hacer esa película conmigo y nos fue fantásticamente bien.

P.: ¿Qué dificultades presentó encarar el proyecto respecto a los efectos visuales?

G. F.: Fue una buena ocasión en una película muy difícil de llevar a cabo por todo el cine catástrofe que es algo que nunca se ha hecho en la Argentina y que cómo nos paso con el enano de 'Corazón de León' queríamos que tenga verosimilitud, el tema de los efectos especiales, por que si no la película no se puede contar, si la tormenta no fuera verdadera no se podría contar.

M. C.: Nunca se ha hecho cine catástrofe en Argentina y me seducía enormemente antes de decirle si a Giacobone, a la producción y demás de que íbamos a hacer esta película, hicimos un chequeo con Alejandro Valente que es el jefe de efectos para ver si realmente íbamos a poder hacer lo que yo pretendía. Romper con una tormenta catástrofe no iba a sorprender a nadie, pero el plus que tiene esto es que vamos a romper iconos muy reconocibles nuestros lo que lo hace más impactante. Estamos acostumbrados a ver como rompen la Estatua de la Libertad, pero no el Obelisco o el Congreso. Entonces todo eso la hacia muy cercana y empática a la película, y confirmamos que lo podíamos hacer.

P.: ¿Cómo fue atravesar la variedad de géneros que presenta "Granizo"?

G.F.: Me sentí muy cuidado por él (Carnevale) porque es una película que tiene un arco bastante importante transitando la emoción, el humor, momentos de tensión, esta nueva cultura de la cancelación llevada a cabo de un modo delicado porque cualquier frase desafortunada o infortunio cómo lo que le ha pasado a 'Miguel Flores' que siendo alguien prácticamente infalible como lo denomina la prensa y el público se convierte en un meme por haberse equivocado, lo escrachan, tiene que irse del lugar donde vive. Desde lo interpretativo explorar determinadas conductas de un personaje, el reencuentro con su hija, el haber transitado el éxito y ser abandonico con su hija, esa confusión que genera el éxito en determinados artistas fue muy interesante transitarlo y que me acompañe Marcos para mi ha sido vital. Somos amigos, nos queremos pero también porque confió en su ojo y en como él podía contar esto.

M.C.: Era un desafio lograr una amalgama de los tantos géneros que tiene la película, que transita un genero que a mi me resulta muy cómodo que es el 'dramedy', la mezcla del drama y la comedia, y el cine catástrofe que no tenía que ser una isla, tenía que estar todo amalgamado para que sea una sola cosa. Y eso era un desafío para Guillermo como actor, él tenía que creerse todo eso, fue desafiante la película y eso la hizo sumamente atractiva para nosotros que la hicimos.

Granizo _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4 Netflix

"Granizo" esta dirigida por Marcos Carnevale a partir de un guión de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. El elenco esta compuesto por Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty.

"Granizo" llega a Netflix el 30 de marzo.