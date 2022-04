Los creadores de "Breaking Bad" y "Better Call Saul" hablaron sobre su próxima serie: "Será algo muy diferente"

Durante los últimos meses, Gilligan ha estado dando a conocer la historia de una nueva serie, sin embargo, dice: "No le he contado a mi esposa al respecto". "Es algo realmente diferente", dice el ganador de cuatro premios Emmy sobre su nueva serie de televisión, que definitivamente se alejará del mundo cargado de suspenso y crimen de "Breaking Bad" y "Better Call Saul".