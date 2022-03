"Peaky Blinders" temporada 6: Netflix confirmó la fecha en que la serie llega a la plataforma

https://twitter.com/CheNetflix/status/1501875524724871171 Por orden de los Peaky Blinders, todos los episodios de la sexta y última temporada llegan el 10 de junio a Netflix. pic.twitter.com/Nv5PWLxEeD — CheNetflix (@CheNetflix) March 10, 2022

Además de Murphy, volverán para la última temporada Anya Taylor-Joy, Paul Anderson, Finn Cole, Tom Hardy y Sophie Rundle.

La nueva temporada será sin la coprotagonista Helen McRory, que interpretaba a "Polly", lamentablemente falleció en abril por cáncer de mama.

“Creo que toda la serie es realmente un tributo a ella y para honrarla”, dijo Murphy recientemente al sitio Variety . “Su presencia y la presencia de su personaje todavía se sienten mucho en la serie, y es una parte muy importante del viaje de Tommy en la temporada. Será diferente sin ella, ya sabes. Simplemente no será lo mismo. He hablado de lo fenomenal que era como actriz y como persona y es una enorme pérdida para toda la comunidad de actores y no solo para nuestro programa. Mis pensamientos están siempre con Damian [Lewis] y sus hijos. Solo espero que el programa esté a la altura de su memoria y nuestra memoria de ella”.

Steven Knight, creador de la serie en 2013, indicó que la nueva temporada será en honor de McRory.

Por otra parte, una película de "Peaky Blinders", que seguirá los acontecimientos posteriores al fin de la serie, comenzará a rodarse en 2023.