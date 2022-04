Netflix suma una nueva categoría de "películas cortas"

"Pero noche tras noche, solo hay un tipo de película que siempre estoy buscando, y esa es una película corta. Un cortometraje como a lo sumo de una hora 40", agregó.

Davidson también se lamentó de la duración de películas como "The Batman", que dura casi tres horas. "Escuché que 'The Batman' era genial, así que fui a un cine y lo vi. Me meé los pantalones dos veces", bromeó.

Después de que la cuenta oficial de "Saturday Night Live" publicara la parodia musical en Twitter, la cuenta en tono de broma de Netflix, Netflix is A Joke, tuiteó en respuesta: "Buena idea", junto a un enlace a una página de destino de Netflix para ese mismo género: "Short-Ass Movies".

Entre las películas enumeradas en la nueva categoría se encuentran "Lady Bird" de Greta Gerwig, la comedia "Zoolander" y el nuevo thriller de Leighton Meester, "The Weekend Away".

Cabe destacar que esta nueva categoría por ahora no esta disponible en nuestra región, pero si funciona bien, seguramente se incluya en una próxima actualización de la plataforma de streaming.