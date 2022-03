Netflix: todos los estrenos destacados de la semana

Una mujer herida que fue testigo de un sangriento enfrentamiento recibe la ayuda de un detective, quien la esconde en un hospital abandonado.

El centro en mí (8/3/2022)

Polonia, años sesenta. En la cima de la fama, la artista Kalina Jdrusik debe lidiar con un oficial de alto rango que amenaza destruir su carrera.

El proyecto Adam (11/3/2022)

El proyecto Adam _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4 Netflix

Un piloto que viaja en el tiempo hace equipo con su versión más joven y su difunto padre para reconciliarse con su pasado y salvar el futuro.

Series

La última lágrima antes de reír (8/3/2022)

Son comediantes que protagonizan un emocionante drama. Pero si sus improvisaciones no son graciosas, quedarán fuera de escena. ¡Que comience el caos!

Guía astrológica para corazones rotos: Temporada 2 (8/3/2022)

El show de Alice sigue siendo un éxito, pero su desafortunada historia de amor con Davide es más difícil que la vida con Mercurio retrógrado.

The Last Kingdom: Temporada 5 (9/3/2022)

En Inglaterra ha reinado una aparente paz por años, pero Uhtred cree que el conflicto está cerca. Pronto, los acontecimientos confirman sus sospechas.

Queer Eye: Alemania (9/3/2022)

Cinco expertos en estilo de vida, moda, belleza, salud y diseño, los Fab 5, deslumbran a una nación y cambian vidas con sus transformaciones.

Supergirl: Temporada 6 (10/3/2022)

Kara tiene muchas cosas en juego mientras arriesga su vida para salvar a la humanidad y detener a un Lex Luthor hambriento de poder.

Érase una vez... pero ya no (11/3/2022)

La tragedia los separó. Ahora, deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que pesa sobre su pueblo, donde nadie puede enamorarse.

La vida después de la muerte, con Tyler Henry (11/3/2022)

En este reality íntimo, el médium clarividente Tyler Henry habla con el más allá para traer luz y paz a nuestro mundo, y a su propio pasado familiar.

Fórmula 1: Drive to Survive: Temporada 4 (11/3/2022)

Formula 1- Drive to Survive - Temporada 4.jpeg Netflix

Veinte pilotos, algunos veteranos y otros novatos, pisan a fondo el acelerador en otra temporada de F1 plagada de drama y adrenalina.

Documentales y especiales

Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (9/3/2022)

Tras los disparos de 1968, Andy Warhol empieza a registrar su vida y sus sentimientos. Esta serie muestra a la persona detrás del personaje.

Taylor Tomlinson: Look At You (8/3/2022)

Un nuevo especial de stand up de Taylor Tomlinson, filmado en el Wilbur Theater de Boston, Massachusetts.

Los principios del placer: Miniserie (22/3/2022)

El sexo, la alegría y la ciencia moderna convergen en esta serie esclarecedora que celebra el mundo del placer femenino y desmiente mitos arraigados.

Niños y familia

Chip y Potato: Temporada 3 (8/3/2022)

Con la ayuda de Potato, Chip descubre más cosas sobre el mundo y vive nuevas experiencias, como su primer corte de cabello y viaje en avión.

El mundo de Karma: Temporada 2 (10/3/2022)

Nuevos desafíos inspiran nuevas canciones: Karma consigue un empleo, se postula para presidenta de la escuela y trata de mejorar su comunidad.

Anime

Kotaro vive solo (10/3/2022)

Un niño se muda solo a un edificio en ruinas. Allí, se hace amigo del artista de manga en quiebra que vive al lado.