Nicole Neumann confirmó que no podrá ir a los 15 años de su hija: "Es lo que toca"

La modelo sorprendió al contar los motivos por los que no asistirá a la fiesta de 15 de su hija y cómo hará con su ex marido para que Allegra pase su día sin problemas.

"Cuando ella quería una fiesta en familia le dije que, por supuesto, no hay ningún problema. Somos todos adultos, es su día, su deseo…”, aseguró la modelo, dejando en claro que esta organización había originado tensiones entre la modelo y la actual de su ex pareja.

“Por ahora, la fiesta la va a hacer el papá, conmigo es el viaje. Allegra tuvo que dividir las cosas y así lo decidió. Dada la situación, ella lo hace con el padre y yo la acompaño a hacer el vestido. Charlamos un poco cómo estaban las cosas y la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”, resaltó Neumann.

“Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad. Pero, bueno, lamentablemente es lo que nos toca y va a tener que aprender a sobrellevar con un montón de cosas, como mamá hay cosas que me duelen por ella”, cerró.

Mica Viciconte sobre los 15 de Allegra, hija de Cubero y Neumann

Hace unos días Mica se refirió al festejo de la hija de Cubero y qué haría en el caso de tener que compartir la fiesta con Nicole.

"Ya saben lo que pienso. Yo no voy a ir a un lugar en el que esté incómoda. No me interesa. No es que lo tengo a Luca y voy a ir solo por él. Creo que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. No hay que forzar”, expresó.

“¿Y si te lo pidiera Allegra?”, retrucó el notero. “La adoro a Ali, pero ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso. Por supuesto que entendería mi decisión, obvio”, afirmó.