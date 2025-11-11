Wonkamanía: se vende una entrada por minuto para "Charlie y la fábrica de chocolate" Por Carolina Liponetzky







La inversión es de 3 millones de dólares en la mayor superproducción del año en la sala de más capacidad de América Latina, el Gran Rex. Como “Matilda”, “School of rock”, “La sirenita”, llega “Charlie y la fábrica de chocolate”, la cuarta de la saga, espera superar todas las expectativas. “La sirenita” rompió el récord histórico de todos los espectáculos en Argentina en solo 2 meses con 200 mil espectadores en esa temporada.

“Charlie y la fábrica de chocolate”, que está en etapa de casting y tendrá a Agustín Rada Aristarán como Willy Wonka. Warner Bros.

Comenzó la preventa para el gran musical de 2026, “Charlie y la fábrica de chocolate”, que debuta el 4 de junio y faltando más de seis meses para su estreno vende a razón de una entrada por minuto. Así como ocurrió con “La sirenita”, en este caso se trata de 80 días de ventaja por sobre aquella puesto que lanzaron la preventa dos meses y medio antes que en el caso del musical de Disney que tuvo a Albana Fuentes y José María Listorti como artistas destacados.

Con producción de MP (Mariano Pagani y Magali Altman), Fernando Moya y Pablo Kohlhuber de Ozono y Los Rottemberg, Carlos y Tomás, la inversión es de 3 millones de dólares en la mayor superproducción del año en la sala de más capacidad de America Latina, el Gran Rex.

Carlos Rottemberg aseguró a Ámbito que “Vamos a continuar con el precio garantizado hasta vacaciones de invierno con una base de 30 mil pesos que podrán comprarse inclusive hasta agosto”.

Los productores siguen las línea de poner en escena mega espectáculos a los cuales llevarían a sus hijos. “Charlie”, que está en etapa de casting y tendrá a Agustín Rada Aristarán como Willy Wonka, tiene el valor agregado de ser del mismo autor de “Matilda”, Road Dahl, llevando el mensaje pedagógico de las obras literarias al teatro.

El musical está basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp como el entrañable Willy Wonka.

