Nuevo ciclo de música y almuerzos en Bebop Club

Damián Fogiel , saxo tenor

, saxo tenor Lucio Balduini , guitarra eléctrica

, guitarra eléctrica Pipi Piazzolla, batería

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

Música original más clásicos reversionados, en este magistral dúo de piano, bajo y voces que conforman los aclamados Javier Malosetti y Hernán Jacinto.

Hernán Jacinto , piano, voz

, piano, voz Javier Malosetti, bajo, voz

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

El trompetista Mariano Loiácono, junto a Pablo Raposo en piano y la cantante Julia Moscardini, abordarán el repertorio de la época del Swing.

Jazz en un formato íntimo y sutil.

Julia Moscardini , voz

, voz Mariano Loiácono , trompeta

, trompeta Pablo Raposo, piano

Mariano Loiácono nació en Cruz Alta (Córdoba, Argentina) y comenzó sus estudios musicales de piano a los 8 años. A los 12 comenzó a tocar la trompeta en la Escuela de Música Silvio Agostini de Cruz Alta. Es egresado de la Escuela de Música Contemporánea (Berklee International Network) y se ha perfeccionado con músicos de jazz de la talla de George Garzone, Jeremy Pelt, Scott Wendholt, Tim Haggans, Eddie Henderson, Jim McNeely y Alex Sipiagin.

Ha tocado junto a Cyrus Chestnuts, Antonio Hart, Ugonna Okegwo, Dave Douglas, Vincent Herring, Antonio Hart, Gary Smulyan, Clarence Penn, David Williams, Carl Allen, Donnald Harrison, Eve Cornelious, entre otros.

Tiene seis discos editados, el ultimo -“Vibrations”- grabado en Nueva York junto a George Garzone, Anthony Wonsey, David Williams y Rudy Royston.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE

Round Midnight y otros tangos

Adrián Iaies, uno de los artistas más importantes de la música popular argentina y referente del jazz nacional, presenta su propuesta solo piano.

Pianista, compositor, arreglador, productor discográfico, compositor para cine, docente. Ex Director del Festival Internacional Buenos Aires Jazz (BAJAZZ) y de la Usina del Arte (CABA, Argentina), Adrián Iaies es referente del jazz nacional.

Solo Piano es el formato con el que produjo años atrás varios de sus trabajos más recordados y reconocidos, como Una módica plenitud, Cuando la lluvia dejó de ser sagrada (disco doble grabado en vivo en Café Vinilo) y Goodbye Solo Piano.

Dice Adrián Iaies: El piano no solo ha hecho mejor mi vida. Mucho más que eso: le ha dado sentido. La relación de un pianista con su instrumento es de una intimidad muy potente cuando solo están ambos compartiendo reflexiones, evocando momentos y, a la vez, mirando hacia adelante.

Y me he llenado los dedos con los tesoros que nos legaron Monk, Bill Evans, Billy Strayhorn, Spinetta o Juan Carlos Cobiàn. Probablemente mi música preferida. Música que me ha permitido hablar de mí, contar algo de mi vida incluso mas que tocar mis propias composiciones.

Volver al solo piano después de tanto tiempo me hace una gran ilusión“.

DOMINGO 1 DE OCTUBRE

Este trío interpreta composiciones que formaron parte de la discografía de uno de los pianistas más importantes del Jazz: Oscar Peterson.

Pablo Raposo , piano

, piano Jerónimo Carmona , contrabajo

, contrabajo Eloy Michelini, batería

DOMINGO 8 DE OCTUBRE – MEDIODÍA: 13 H

Con Andrés Hayes, Pablo Raposo, Mauricio Dawid y Sebastián Groshaus

La cantante hace el cierre de su año de presentaciones en su querido Bebop Club con un show creado para un domingo de primavera, en el que interpretará standards de jazz de George Gershwin, Cole Porter, Billy Strayhorn, Bill Evans, y demás compositores y músicos clásicos del género para disfrutar de un almuerzo a todo swing.Delfina Oliver, voz

Andrés Hayes , saxo

, saxo Pablo Raposo , piano

, piano Mauricio Dawid , contrabajo

, contrabajo Sebastián Groshaus, batería

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

Flopa Suksdorf Quinteto celebra la carrera de la reina del jazz vocal, Ella Fitzgerald. Tanto los clásicos compartidos con Louis Armstrong, como los songbooks de los más grandes compositores del jazz, como Duke Ellington, Cole Porter, Jerome Kern, Harold Arlen, Gershwin, etc.

Leo De Francisco en trompeta, Pablo Raposo en piano, Jerónimo Carmona en contrabajo, Eloy Michelini, en batería y Flopa Suksdorf en voz.

Flopa Suksdorf nació en Paraná. Comenzó sus estudios musicales en su niñez. Intensificó de la mano de la cantante referente del jazz argentino, Roxana Amed, participando también de workshops internacionales con Sheila Jordan, Jay Clayton, Barry Harris, Christine Correa, Jazzmeia Horn, Dominique Eade, Judy Niemack, Darmon Meader, Dena DeRose, Michele Weir, Joey Blake, Gino Sitson, Norma Winstone, Tatiana Parra, Karol Bayer, y además con compositores e instrumentistas argentinos, como Mariano Loiácono y Francisco Lo Vuolo.

En 2013 estudió en la Escuela de Música de Curitiba, Brasil. También fue becada por la Escuela de Jazz de Córdoba el mismo año. Desde 2014 comenzó a presentarse como solista en los festivales de Jazz de Argentina.

En 2017 grabó su primer disco solista “Afro Blue”, arreglado por Mariano Loiácono, el cual es premiado como “Mejor Álbum” de la provincia por UNO de Entre Ríos. A su vez Flopa recibió menciones como revelación del jazz vocal argentino en todo el país. En Julio de 2019 desarrolló la beca otorgada por el Vermont Jazz Center en Estados Unidos para estudiar con las vocalistas referentes a nivel mundial en el jazz Sheila Jordan, Camille Thurman y Jay Clayton. Durante 2020 y 2021 preparó exámenes internacionales de jazz.

Durante 2022 grabó y presentó su segundo material solista: “Freedom Day”, arreglado también por Mariano Loiácono. Actualmente dicta clases en Buenos Aires y en la región del litoral de manera independiente. Además en la Licenciatura en Canto Popular de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, prepara sus próximos materiales discográficos y sus respectivas presentaciones dentro y fuera de la Argentina.