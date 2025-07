Obsesión, celos y suspenso: el thriller colombiano que arrasa con los éxitos de Netflix

Desde hace más de una década, Netflix logró posicionarse como una de las plataformas de streaming más influyentes del mundo, con un catálogo que no deja de crecer y renovarse día a día. Allí conviven grandes producciones de Hollywood, series originales, documentales de investigación y joyas escondidas que de repente se vuelven virales. Pero si hay un género que encontró en este espacio un lugar privilegiado, ese es el del suspenso.

En ese contexto, las apuestas latinoamericanas también comenzaron a ganar terreno. Tal es el caso de "Delirio", una serie colombiana que no sólo capta la atención por su trama cargada de celos, obsesión y deseo, sino también por estar basada en el bestseller homónimo de Laura Restrepo que conquistó a miles de lectores en 2004. Con un guion potente, actuaciones que deslumbran y un ritmo que no da respiro, esta nueva ficción se suma al club de los thrillers que no podés dejar de mirar. ¿Estás listo?