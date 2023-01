Pamela Anderson acusó a Tim Allen de haberle mostrado el pene durante un rodaje

“El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente que completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente”, según un extracto de “Love, Pamela”, que el portal Variety obtuvo antes del lanzamiento del libro el 31 de enero. Ese mismo día se estrena en Netflix un documental sobre Anderson.