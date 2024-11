Para los fanáticos del terror: cuál es la tenebrosa serie con la que morirás del susto en Netflix

No vengas a casa, la serie tailandesa de Netflix que asustó a más de uno.

En el catálogo de Netflix existen todo tipo de películas y series de terror que no te dejarán dormir. Si estás solo o sola, probablemente esta recomendación no sea para vos, pero en el caso de que te guste el género de suspenso, miedo y hasta desesperación, "No vengas a casa" es una buena opción para disfrutar.