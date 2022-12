Paramount+ reveló el primer adelanto de la segunda temporada de Yellowjackets

Creado por Ashley Lyle y Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets esta protagonizada por nominadas al Emmy y al Critics Choice Award como ganadora Melanie Lynskey (Castle Rock), la nominada al Oscar y al Emmy Juliette Lewis (Camping), la nominada al Emmy Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), y Tawny Cypress (Unforgettable). También están Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) y Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) junto con Elijah Wood (The Lord of the Rings trilogy) como invitado a lo largo de toda la segunda temporada.

Yellowjackets es la historia de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de la secundaria que se convierten en (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en lo profundo del desierto del norte. Las crónicas de la serie devienen de un complicado pero próspero equipo, a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que han intentado reconstruir casi 25 años después, demostrado que el pasado no ha sido resuelto y que lo que comenzó en el desierto está lejos de llegar a su fin.

Yellowjackets _ Nueva temporada _ Teaser _ Paramount+.mp4 Paramount+

La temporada dos también será interpretada por Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Prospect), Samantha Hanratty (SHAMELESS), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue) y Kevin Alves.

Yellowjackets es producida y ejecutada por Lyle, Nickerson y su compañero showrunner Jonathan Lisco. Drew Comins de Creative Engine se desempeña, a su vez como productor ejecutivo. Karyn Kusama dirigió el piloto.