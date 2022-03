Paramount+: todas las películas y series que llegan en abril

Además, llega la nueva versión de la producción que le dio reconocimiento a David Bowie, la serie de The Man Who Fell to Earth.

Y para que los más jóvenes y pequeños tampoco queden afuera de los clásicos, llega la segunda temporada del reboot de la exitosa serie iCarly, la taquillera película de la patrulla canina favorita, Paw Patrol The Movie y una nueva temporada de los Rugrats.

Series

The First Lady

(Disponible a partir del 18 de abril)

Viola Davis es Michelle Obama, Michelle Pfeiffer es Betty Ford y Gillian Anderson es Eleanor Roosevelt es esta gran producción original de Paramount+.

La Primera Dama (The First Lady) es una reformulación reveladora sobre el liderazgo estadounidense, contada a través de la lente de las mujeres en el corazón de la Casa Blanca. En el ala este de la Casa Blanca, muchas de las decisiones más impactantes y que cambiaron el mundo de la historia se han ocultado a la vista, tomadas por las primeras damas carismáticas, complejas y dinámicas de los Estados Unidos. Esta serie abrirá el telón de la vida personal y política de tres mujeres únicas y enigmáticas, rastreando sus viajes a Washington a través de historias entretejidas con una intimidad esclarecedora, con la primera temporada enfocada en Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt.

Elenco: Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson, O-T Fagbenle, Kiefer Southerland.

Días mejores (When You Lest Expect It)

(Disponible a partir del 22 de abril)

Días Mejores es una de las apuestas originales en español más esperadas de Paramount+ de este año, producida por el VIS, una división de Paramount. Este dramedy explora el proceso de superación de cuatro individuos que coinciden en una terapia grupal de pérdida de un ser querido. La serie explora la familia y la esperanza, desde diferentes ángulos. A medida que los cuatro personajes principales trabajan en sus problemas, comenzarán a aprender cómo superar la pérdida.

Elenco:

Erick Elías, Marta Hazas, Alba Planas, Blanca Portillo

The Man Who Fell to Earth

(Disponible a partir del 25 de abril)

Un extraterrestre llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe aprender lo que significa convertirse en humano, incluso mientras lucha por la supervivencia de su especie.

The Man Who Fell to Earth es una serie de ciencia ficción desarrollada por Alex Kurtzman y Jenny Lumet, basada en la novela de 1963 del mismo nombre de Walter Tevis protagonizada por David Bowie.

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Naomi Harris, Sonya Cassidy, Jimmi Simpson, Joana Ribeiro

Se rentan cuartos S5

(Disponible a partir del 28 de abril)

Regresa la sitcom mexicana aclamada por la crítica y favorita de los fans. Cuando una familia adinerada queda en bancarrota e ignorada por su entorno social, debe iniciar una nueva vida anclada en su única propiedad que lograron salvar.

Elenco: Itatí Cantoral, Regina Orozco, Armando Hernández, Alejandra Ley, Paco Rueda, Yare Santana, Irving Peña y Carlos Espejel.

The Offer

(Disponible a partir del 29 de abril)

El Padrino es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, pero la historia detrás de su creación será contada por primera vez en The Offer, la miniserie que cuenta las experiencias del productor ganador del Oscar® Albert S. Ruddy y su odisea para crear el legendario filme.

Elenco: Miles Teller, Justin Chambers, Juno Temple, Dan Folger

Películas

Trilogía de El padrino (1 y 2 remasterizadas y 3 versión del director: El padrino Coda: La muerte de Michael Corleone)

El padrino.jpg Paramount Pictures

(Disponible a partir del 28 de abril)

Considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, este drama de la mafia, basado en la novela del mismo nombre de Mario Puzo, se centra en la poderosa familia criminal ítalo-estadounidense de Don Vito Corleone (Marlon Brando). Cuando el hijo menor del don, Michael (Al Pacino), se une a regañadientes a la mafia, se ve envuelto en el ciclo inevitable de violencia y traición. Aunque Michael trata de mantener una relación normal con su esposa, Kay (Diane Keaton), se involucra cada vez más en el negocio familiar.

Elenco: Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, Richard Castellano y Diane Keaton

Para los más chicos

iCarly S2

(Disponible a partir del 9 de abril)

Carly, Spencer y Freddie están de regreso en este reboot de la serie navegando por los próximos capítulos de sus vidas y enfrentando las incertidumbres de la vida a los 20 años. Carly está enfocando su atención en sus amigos y familiares luego de sus complicaciones románticas, todo mientras trabaja para impulsar su canal web revivido. Spencer y Harper también se enfrentan a nuevos desarrollos personales y profesionales, mientras que Freddie equilibra la crianza de Millicent con una nueva aplicación y una nueva novia.

Elenco: Miranda Cosgrove, Jerry Trainor, Josie Totah, Nathan Kress, Laci Mosley, Jaidyn Triplett

Paw Patrol, la película

(Disponible a partir del 14 de abril)

Cuando su mayor rival, Humdinger, comienza a causar estragos como alcalde de Adventure City, Ryder y los heroicos cachorros favoritos de todos se ponen en marcha para enfrentar el desafío. Armada con nuevos y emocionantes artilugios y equipo, PAW Patrol une fuerzas con un inteligente perro salchicha para salvar a los ciudadanos de Adventure City.

Voces: Kim Kardashian, Lilu Bartlam, Iain Armitrage, Marsai Martin, Ron Pardo

Rugrats

(Disponible a partir del 15 de abril)

Este reboot retoma la historia original de la vida secreta del grupo de bebés que se embarcan en aventuras equivocadas (en la realidad y en su vívida imaginación) justo en las narices de sus desprevenidos padres y abuelos.

Elenco: E. G. Daily, Nancy Cartwright, Kath Soucie Cheryl Chase y Cree Summer

Danger Force S2

(Disponible a partir del 21 de abril)

Cooper Barnes y Michael D. Cohen regresan como el Capitán Man y Schwoz en este spin-off de "Henry Danger". El superhéroe y su inventor reclutan a cuatro niños para asistir a su Swellview Academy for the Gifted. Los aprendices de luchadores contra el crimen intentan aprovechar sus superpoderes frecuentemente problemáticos y, a veces, incontrolables mientras aprenden a trabajar en equipo. Los estudiantes incluyen a Chapa, una chica que adquiere la habilidad de la electroquinesis, Mika, que desarrolla la capacidad del grito sónico, Miles, el hermano de Mika, que desarrolla el poder de la teletransportación, y Bose, que adquiere el poder de la telequinesis.

Elenco: Havan Flores, Jace Norman, Dana Heath, Luca Luhan, Cooper Barnes, Terrence Little Gardenhigh