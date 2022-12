Argentina, 1985 está entre las 15 preseleccionadas a los Premios Oscar

Argentina 1985.jfif

Entre otras preseleccionadas, se encuentran "Bardo" de Alejandro González Iñárritu (por México) y “All Quiet on the Western Front” por Alemania. La lista incluye: “Cairo Conspiracy” (Suiza), “The Blue Caftan” (Marruecos), “Close” (Bélgica), “Corsage” (Austria), “Decision to Leave” (Córea del Sur), “EO” (Polonia), “Holy Spider” (Dinamarca), “Joyland” (Paquistán), “Last Film Show” (India), “The Quiet Girl” (Irlanda), “Return to Seoul” (Camboya) y “Saint Omer” (Francia).

La Academia también lanzó precandidatas para otras categorías como Mejor Documental (15), Mejor Corto Documental (10), Maquillaje y Peinado (10), Sonido (10), Banda de Sonido (15), Canción Original (15), Corto Animado (10), Cortometraje (10) y Efectos Especiales (10). Los nominados finales se darán el próximo 24 de enero y la entrega será el 12 de marzo.

"Argentina, 1985" nominada para los Critics Choice Awards

Argentina, 1985 Amazon Studios-La Unión de los Ríos-Kenya Films-Infinity Hill-Ph Lina Etchesur

El film también fue nominado en la categoría Mejor Película Extranjera en la 28ª edición anual de los Critics Choice Awards, que se entregarán el próximo 15 de enero en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

"Argentina, 1985" compite por el premio a la Mejor Película Extranjera con "RRR" (India), de S.S. Rajamouli; "Sin novedad en el frente" (Alemania), de Edward Berger; "Close" (Bélgica), de Lukas Dhont; y "Decision to Leave" (Corea del Sur), de Park Chan-wook y "BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades" (México) de Alejandro González Iñárritu.

La película de Santiago Mitre es la candidata nacional a los premios Oscar, hace un par de días se confirmó su nominación en los Golden Globe, también representará al país en los Premios Goya, y viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su estreno en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.