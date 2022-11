Avatar: el plan de James Cameron si la secuela fracasa

"El mercado podría estar diciéndonos que hemos terminado en tres meses, o podríamos estar medio terminados, lo que significa: 'OK, completemos la historia dentro de la película tres y no sigamos sin fin', si simplemente no es rentable". le reveló Cameron al portal Total Film.

"Estamos en un mundo diferente ahora que cuando escribí esto, incluso", agregó. "Es el golpe uno-dos: la pandemia y el streaming. O, por el contrario, tal vez le recordemos a la gente de qué se trata ir al cine. Esta película definitivamente hace eso. La pregunta es: ¿A cuántas personas les importa una m... - ¿Ahora?"

La primera Avatar tiene a Sam Worthington como Jake Sully, un veterano de la Marina en silla de ruedas que se une a la Administración de Desarrollo de Recursos en Pandora, una luna poblada por los nativos Na'vi. Allí, participa en el Programa Avatar de la compañía, que coloca la conciencia de los sujetos en cuerpos híbridos humanos/Na'vi para atravesar el terreno de manera segura. Zoe Saldaña interpretó a Neytiri, una Na'vi de quien Jake se enamora en medio de una guerra colonialista y ambiental con la RDA.

Avatar rompió récords cuando se estrenó en 2009, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos. El récord ha sido desafiado en los últimos años por Avengers: Endgame, aunque los relanzamientos recientes de Avatar han ayudado a asegurar su récord.

Avatar: The Way of Water continuará años más tarde con Jake (en su cuerpo Na'vi) y Neytiri viviendo en Pandora con su creciente familia. Los acontecimientos los colocarán en el camino de los Metkayina, una tribu acuática de Na'vi que vive en las aguas poco profundas del océano de Pandora. Kate Winslet y Cliff Curtis interpretan a Ronal y Tonowari, líderes de Metkayina.

Cameron ha confirmado que la tercera película ya está filmada, por lo que es probable que cumpla con la fecha de lanzamiento del 19 de diciembre de 2024.

