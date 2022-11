De regreso a Pandora: primer tráiler completo de Avatar: El Camino del Agua

Avatar_ El Camino del Agua _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4 20th Century Studios

La secuela está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement y más.

Según indican algunos medios estadounidenses El Camino del Agua tendrá una duración de más de tres horas, pero no se ha decidido un tiempo de ejecución final exacto. El original era de dos horas y 41 minutos. En total, se planean cuatro secuelas.

Las criticas de James Cameron a las películas de Marvel y DC

La gira de prensa de Avatar: El Camino del Agua de James Cameron comenzó oficialmente con una entrevista en The New York Times. La tan esperada secuela de Avatar tiene lugar 15 años después de la original, por lo que era importante para Cameron representar un nuevo sentido de madurez en sus protagonistas Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldaña). Tal madurez falta en los personajes que pueblan las películas de Marvel y DC , según Cameron.

“Zoe y Sam ahora son padres, 15 años después”, dijo Cameron. “En la primera película, el personaje de Sam salta de su criatura voladora y esencialmente cambia el curso de la historia como resultado de este acto de fe loco y casi suicida. Y el personaje de Zoe salta de una rama y asume que habrá algunas hojas grandes y agradables allí abajo que pueden amortiguar su caída. Pero cuando eres padre, no piensas de esa manera. Entonces, para mí, como padre de cinco hijos, digo: '¿Qué sucede cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad más allá de su propia supervivencia?'”

Cameron continuó: “Cuando miro estas grandes y espectaculares películas, te miro a ti, Marvel y DC, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por culpa de sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos ponen en tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan y creo que esa no es la forma de hacer películas”.