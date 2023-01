Francis Ford Coppola y Adam Driver desmienten rumores sobre el rodaje de Megalopolis

"Adoro a mi reparto, adoro lo que estoy viendo cada día, estoy dentro de los plazos [del rodaje] y del presupuesto: eso es lo que me importa", aseguró el cineasta. Y añadió que el despido del equipo completo de efectos especiales, que ocurrió en diciembre, "fue básicamente para reducir costos". La diseñadora de producción Beth Mickle y el director de arte David Scott también han abandonado el filme, lo que aumento el fuego de los rumores.

"Esos reportajes nunca dicen quiénes son sus fuentes. Y yo les digo: 'Ja, ja, ja, esperen y veran'. Porque es una hermosa película, y sobre todo porque el reparto es genial", replica Coppola. Y asegura que su reparto, en el que también figuran Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza y Jason Schwartzmann, está "dispuesto a buscar lo no convencional, a buscar soluciones ocultas", más que el de ningún otro de sus filmes.

"La fotografía es todo lo que yo podría desear. El metraje de cada día es genial. Así que, si estamos siguiendo el calendario, me encantan los actores y las imágenes son geniales, no sé de qué está hablando la gente", remacha.

También en Deadline, Adam Driver sobre el tema. "¡Todo va bien por aquí! ¡No sé de qué están hablando! ¡Eso no me suena!", asegura. Y añade: "He estado en sets que sí eran caóticos, y este está lejos de eso".

Driver describe el ambiente creado por Coppola como uno de "concentración e inspiración", califica a Megalopolis como "una de las mejores experiencias que jamás he tenido". "Nuestro equipo es rápido e inventivo, nuestro departamento de vestuario da en el clavo, los actores son increíbles y están dispuestos a todo, y Francis es una de las personas más intuitivas y cuidadosas con las que se puede trabajar", prosigue.

En cuanto a los despidos y los abandonos de la producción, Adam Driver afirma lo siguiente: "Es una desgracia cuando pasan esas cosas, pero esta producción no está descontrolada si la comparas con otras, y menos aún para merecerse un artículo que nos pinta como un caos. Ese retrato no es fiel a la realidad".

La producción de Megalopolis es especial porque Coppola se juega su propio dinero con el filme. Para financiar esta historia de ciencia-ficción sobre la reconstrucción de una Nueva York futurista, el director ha vendido parte de sus viñedos de California.