Giancarlo Esposito se une a "Megalopolis" de Francis Ford Coppola

Coppola, quien escribió el guión, está filmando en Atlanta y Nueva York. "El destino de Roma acecha a un mundo moderno incapaz de resolver sus propios problemas sociales en esta épica historia de ambición política, genio y amor peligroso" indica la sinopsis. El presupuesto es de poco menos de u$s100 millones y Coppola le dijo recientemente al portal Deadline que la película está dentro del cronograma y el presupuesto.

Esposito viene de encabezar el elenco de la serie dramática de atracos Kaleidoscope de Netflix. Interpreta a Adam Clayton Powell Jr en la tercera temporada de la serie Godfather of Harlem de MGM+, protagonizada por su coprotagonista de Megalopolis, Forest Whitaker; regresa como Moff Gideon en la serie del universo de Disney+ Star Wars The Mandalorian este marzo, y Esposito se encuentra actualmente en la producción de The Gentleman, la adaptación de la serie de Netflix de la película de Guy Ritchie. Y está en la producción de la película de Netflix The Electric State de los hermanos Russo y también protagoniza The Boys en Amazon Prime Video.