"La vagancia" se hizo carne y en noviembre llegará a Mar del Plata

Sin embargo, los escasos recursos empleados en “La vagancia” sólo alcanzaban para el rodaje, y habría que esperar de dónde vendría el resto para la posproducción. Entonces se reactivó “Lava”, ambiciosa película animada sobre una invasión extraterrestre con detalles originales, en parte gracias a la colaboración como guionista de uno de los máximos referentes de la historieta moderna argentina, Salvador Sanz. “Cuando hicimos ‘Mercano el marciano’ con Juan Antín”, continúa Blasco “éramos inexpertos y descuidamos la preproducción pensando que no era tan importante. Por eso, a partir de ‘El sol’, había cuidado mucho la previa. En “Lava” tuvimos una preproducción con 16 animadores profesionales y otros 12 junior”.

Basta esta explicación para entender lo agotadora que es la experiencia de un largo animado, especialmente cuando ya no existen en el país productoras de ese cine como fue en su momento la de García Ferré, o la división de animación de Patagonik. Sin embargo Blasco contó con la calidad técnica, e incluso la participación de una actriz de primer nivel como Sofía Gala Castiglione, que siempre lo acompañó desde “El sol”, y eso a pesar de que él pensaba que no la podía convocar para “La vagancia” debido a la falta de presupuesto. “Lo que pasa es que ‘El sol’ fue la primera película en la carera de Sofía, quien hasta entonces sólo había hecho teatro y TV. Y le gustó mucho hacer cine animado, y nos hicimos muy amigos. Yo ya le había hablado de ‘La vagancia’, así que cuando llegó el momento de concretar la llamé pero para hacer un cameo, no me animaba a ofrecerle el protagónico. Pero ella se rebeló y me dijo que lo quería. El personaje es el de una chica que, de tanto sufrir bullying en la infancia, desarrolla extraños poderes paranormales, que incluye que a todos los que la rodean les dé una tremenda pereza, o que incluso se queden dormidos cuando intentan hacer cualquier cosa, por ejemplo, tener sexo. Su papel se lleva toda la película, y el coprotagónico es mi personaje, que básicamente se pasa toda la película pelándose con ella.

Para poder estrenar “La vagancia” en el circuito de festivales fue esencial la participación del coguionista de la película, Nicolás Britos, que armó una productora que obtuvo consiguió el Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires para costear la posproducción, por lo que se llegó a que las dos películas de Blasco estén listas este mismo año. Y lo más atípico es que el director, aun antes del brote de la pandemia, quiso que ‘Lava’ se estrenara online “Las películas animadas que no son Disney, como las mías, tienen un público distinto, de modo que estoy contento de su performance en streaming. La película se está pirateando a lo loco en todos los sites de torrents del mundo, ya que alguien se birló la copia subtitulada al inglés que mandé a festivales como Cannes o La Habana. Y si bien preferiría que me paguen para verla, hoy es un orgullo que haya tanto público de todo el mundo interesado en piratearla para verla”.