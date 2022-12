"The Flash" vuelve a modificar su fecha de estreno

The Flash llegará a los cines un poco antes de lo esperado. El lunes, Warner Bros. fijó una nueva fecha de estreno para el 16 de junio de 2023 para la película. Anteriormente estaba programado para el 23 de junio de 2023, y la nueva fecha le da más espacio para respirar antes del lanzamiento de Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney, que se estrena el 30 de junio.