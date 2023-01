Avatar: el camino del agua superó a un gigante de Marvel entre las películas más vistas de la historia

Solo “Avatar” (u$s2,92 mil millones), “Avengers: Endgame” (u$s2,79 mil millones), “Titanic” (u$s2,19 mil millones) y “Star Wars Episodio VII – El despertar de la fuerza” (u$s2,07 mil millones) ocupan los primeros lugares en la lista de todos los tiempos. “Avatar: The Way of Water” también ganó más que “Spider-Man: No Way Home” (u$s1,920 millones), lo que la convierte en la película más taquillera de la era de la pandemia.