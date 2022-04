El director de "La momia" de Tom Cruise afirma que la cinta fue el mayor fracaso de su vida

"Tiendo a suscribirme al punto de vista de que no aprendes nada de tus éxitos y aprendes todo de tus fracasos", dijo Kurtzman. "Y ese fue probablemente el mayor fracaso de mi vida, tanto personal como profesionalmente. Hay un millón de cosas de las que me arrepiento, pero también me dio tantos regalos que son inexpresablemente hermosos".

Continuó: "No me convertí en director hasta que hice esa película, y no fue porque estuviera bien dirigida, sino porque no lo estaba. No habría entendido muchas de las cosas que ahora entiendo sobre lo que significa ser director si no hubiera pasado por esa experiencia".

"La Momia" tuvo a Cruise como un sargento del Ejército de los EE. UU. que accidentalmente libera al mundo a la antigua princesa egipcia no muerta Ahmanet (Sofia Boutella). A raíz de su lanzamiento varios medios informaron que Cruise tenía un "control excesivo" sobre la película, "esencialmente dictando incluso las decisiones más pequeñas en el set".

Se dijo que Kurtzman, quien nunca antes había dirigido una película a una escala tan grande, "luchó por adaptarse al alcance [del] proyecto", con Cruise esencialmente tomando las riendas en su lugar.

Si bien Kurtzman no ha dirigido una película desde entonces, recientemente regresó a la silla de director para la nueva serie de Showtime "The Man Who Fell to Earth", una continuación de la película de 1976 del mismo nombre que co-creó con Jenny Lumet .

"A pesar de lo brutal que fue [ La Momia ], en muchos sentidos, y con tantos cocineros en la cocina como había, estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de cometer esos errores, porque me convirtió en una persona más dura, y también me convirtió en un cineasta más claro”, dijo Kurtzman en el podcast. "Y eso ha sido un verdadero regalo, y siento esos regalos todo el tiempo, porque ahora lo tengo muy claro: cuando tengo un sentimiento que no se siente bien, ya no me quedo callado al respecto. Literalmente no lo haré". proceder cuando siento ese sentimiento. No vale la pena para mí. Y no puedes llegar a ese lugar de gratitud hasta que hayas tenido ese tipo de experiencia".