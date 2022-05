"Quise ser gracioso", la excusa de Bill Murray tras ser despedido de una película

“Los dos somos profesionales. Creo que nos gusta cómo trabaja el otro... Y si realmente no podemos llevarnos bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer la película. Ha sido todo un proceso de educación para mí”, explicó Bill, que también confesó que se quedó toda la semana reflexionando.

“El mundo hoy es muy diferente al de mi niñez. Sabes, lo que siempre pensé que era divertido cuando era un niño pequeño no necesariamente resulta divertido ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, así que es importante para mí entenderlo. No quiero ser un perro triste que ya no puede aprender”, señaló.

Además, indicó que la resolución que lo haría “más feliz” es que tanto él como la mujer que lo denunció por conductas inapropiadas puedan volver al set, confiar el uno en el otro y trabajar juntos, aunque indicó que entiende que “lo más relevante es qué es lo que ella considere mejor”.

La productora Searchlight Pictures confirmó la suspensión del rodaje, pero hasta ahora no ha dado más detalles, alegando que la investigación está en curso. El sitio web de entretenimiento Deadline indicó que la queja contra Murray fue presentada este mes y la producción se detuvo la semana pasada.

El reparto de “Being Mortal” cuenta con Murray, Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, que además es guionista, director y productor de la película.