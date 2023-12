Percy Jackson y los Dioses del Olimpo es la serie de fantasía juvenil que nos faltaba.

No siempre la vida te da una segunda oportunidad tan clara. Para Rick Riordan , autor de la serie de libros Percy Jackson y los Dioses del Olimpo (así como su sucesivos spin-offs), el barco de Hollywood ya había zarpado tras las adaptaciones fallidas al cine de 2010 y 2013. Este 20 de diciembre estrena su segunda oportunidad: una serie en Disney+ , con gran presupuesto y producida por el propio Riordan.

Además, con el correr de los episodios se siente que los personajes no solo van ingresando a este mundo sino que también van acomodando su caracter y sus vínculos. En comparación con los libros, la serie tiene una sensación más intensa del género "coming of age" (el paso de la adolescencia a la adultez) que acompaña el descubrimiento de este mundo fantástico y te invita a tener paciencia con los personajes a cambio de una recompensa mucho más grande al verlos evolucionar y acercarse los unos con los otros. En pocos episodios los tres protagonistas ya construyen una dinámica fantástica que no tiene nada que envidiarle a otros protagonistas de novelas y adaptaciones juveniles.

Otra cosa que no se puede dejar de destacar es la apuesta de Disney (y 20th Century Television) para esta serie en términos de presupuesto. Los efectos especiales son fantásticos, muy al nivel de otras series de gran presupuesto de la plataforma como Star Wars: The Mandalorian. El mundo de los mitos griegos se mezcla con el nuestro de forma fantástica y creíble, algo muy necesario para una historia que guarda mucho de su encanto en el intermedio que forman dos mundos que no saben el uno del otro.

En una época de nuevas oportunidades para las franquicias de fantasía infantil, Percy Jackson era el que merecía su segunda chance. Aquellos que crecimos con esos libros nos sentaremos felices a revivir un universo con personajes entrañables, mitos épicos y tramas llenas de misterio y acción.

La segunda oportunidad que Rick Riordan no esperaba con Percy Jackson

Rick Riordan es un prolífero autor con su serie de libros de Percy Jackson. Ha escrito más de 20 libros en este universo (no todos protagonizados por Percy) y ha dado inicio a una legión de fanáticos y a oportunidades para otros autores. A pesar de haber publicado los primeros títulos en el apogeo de la literatura juvenil y sus adaptaciones (Harry Potter, Los Juegos del Hambre, etc), a Percy no le tocó esa suerte en el cine.

Las dos adaptaciones de los dos primeros libros no recibieron el éxito esperado y, dicho por el propio Riordan, la realidad es que no eran buenas adaptaciones. La busqueda de los ejecutivos por hacer un Harry Potter de laboratorio por poca plata se chocó con lo que para el autor eran cosas cruciales para que la historia funcione: los efectos especiales y la edad de los actores.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Riordan confesó que, hasta la compra de 20th Century Fox (dueños de los derechos de adaptación) por parte de Disney y el lanzamiento de Disney+, pensó que su oportunidad en Hollywood ya estaba terminada. La nueva era del streaming le permitió al escritor una segunda chance, con su supervisión y una producción que tenía interés en su visión para la serie. "Nos aseguramos de que los actores tuvieran la edad apropiada, así los espectadores pueden ver a los personajes crecer en la pantalla, tal y como los lectores pudieron verlos crecer en los libros", explicó Riordan en esa entrevista, como un ejemplo de lo que aportó a esta adaptación.

En el mismo sentido, Jonathan Steinberg, cocreador y showrunner, fue muy claro en la conferencia de prensa sobre lo importante de tener al autor como parte de la producción. La oportunidad de observar si una idea nueva los convencía o no, o de charlar los puntos importantes de los libros que no pueden faltar para dar la sensación correcta respecto al viaje de Percy eran "invaluables", según el productor.