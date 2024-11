Pese a todos los obstáculos, el cine argentino aún sigue estrenando

Escena de "Los domingos mueren más personas", de Iair Said.

Dos tienen aliento internacional y ya están sonando en el exterior. “Norita” (Jayson McNamara y Andrea Tortonese , Argentina-EEUU). sobre Nora Cortiñas , luce un mérito muy singular: no es una película “militante”, sino el retrato cálido de una mujer que, habiendo sufrido lo que sufrió, supo mantener la sonrisa, el buen ánimo, y el cuerpo y la mente activos hasta los 94 años de edad. Por algo entre sus coproductores figuran Jane Fonda, Naomi Klein , los hermanos Muschietti y Gustavo Santaolalla , que hizo la música.

Por su parte, “Los domingos mueren más personas” (Iair Said , Argentina-Italia-Suiza) es la suave y levemente irónica pintura de un muchacho torpe, inseguro, con miedo a quedar solo. El novio lo dejó, el tío murió, el padre está en coma sin esperanza de mejora. La madre lo comprende, y lo soporta (preciosa actuación en tono leve de Rita Cortese ). El título, bastante curioso, alude a una costumbre judía relativa a quienes mueren en viernes o sábado, día en que las ceremonias fúnebres están prohibidas.

Luego hay dos estrenos de buena factura y expectativa comercial, aunque sin nombres llamativos: “Tiempo de pagar” (Felipe Wein, surgido de la Universidad del Cine), que sigue la agitada vida de un arbolito afecto al juego y los pequeños robos para cubrir lo que pierde en el juego, en una espiral que no le da descanso ni futuro, todo con buena cámara y rostros adecuados, como para no comprar más en Florida, y “Sin salida” (Who), donde una chica es secuestrada por tratantes de blanca.