¿Podría haberse evitado?: nueva foto de Liam Payne antes de su muerte pone en la mira al hotel CasaSur

A más de un mes de la muerte del cantante británico Liam Payne , se revelaron nuevos detalles que podrían complicar seriamente al hotel CasaSur en Palermo , lugar donde falleció el exmiembro de One Direction. Imágenes de las cámaras de seguridad momentos antes del trágico suceso podrían ser clave en la investigación.

El miércoles se llevó a cabo el funeral de Liam Payne y sus compañeros de banda One Direction , Simon Cowell y más figuras reconocidas se hicieron presente para despedirlo tras su trágica muerte.

Los ex compañeros de banda y amigos de Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, pudieron verse en fotos que se difundieron en redes sociales.

harry styles funeral liam payne.jpg Harry Styles se hizo presente en el funeral de su ex compañero de banda.

También estuvieron presentes Cowell, que era el manager de la banda de Payne a través de su programa de ITV The X Factor y era muy cercano a él, y el ex presentador del Late Late Show, James Corden. Se pudo ver a otras caras conocidas junto a la novia de Payne, Kate Cassidy. Tras la muerte de Payne, Cowell suspendió las audiciones de Britain's Got Talent.

El funeral de Payne se lleva a cabo en una iglesia en Buckinghamshire, sur de Inglaterra.

La muerte de Liam Payne

El cuerpo del cantante fue trasladado en avión al Reino Unido a principios de este mes para el funeral después de que el cantante de 31 años muriera trágicamente en Argentina el 16 de octubre. Payne se cayó del balcón de un hotel en Buenos Aires. Los miembros de la banda, Cowell y muchos otros le rindieron tributo, incluida su ex esposa Cheryl Cole, con quien tiene un hijo.

Tres personas han sido acusadas en relación con la muerte de Payne por “delitos de abandono de una persona seguido de muerte, suministro y facilitación de narcóticos”. Durante el fin de semana, los fiscales afirmaron que su amistad con un camarero argentino podría haber llevado a su muerte.