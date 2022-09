Sigue la polémica de Don't Worry Darling: Florence Pugh se baja de un evento en New York

No se dijeron las razones de la ausencia de Pugh, pero la actriz se encuentra actualmente en la producción de Dune: Part Two. No obstante, no es una sorpresa, ya que Pugh ha evitado hacer mucha prensa para Don't Worry Darling. Aunque caminó por la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia esta semana, no participó en las preguntas y respuestas del elenco.

Las controversias que anteceden al estreno de Don't Worry Darling

A mediados de agosto surgieron rumores sensacionalistas de que Pugh, quien interpreta a un ama de casa suburbana de la década de 1950 en una idílica comunidad de culto llamada Victory, se había peleado con Wilde después de que la directora comenzara una relación con Styles durante el rodaje. Estos rumores se expandieron solo un par de días después para sugerir que le habían pagado menos de un tercio de lo que ganaba su coprotagonista masculino (u$s700,000 contra los u$s2.5 millones de Styles, según se informa).

Justo unos días antes de que comenzara Venecia, hubo otra explosión. En una larga entrevista en la que Wilde dijo que "no había validez" en las afirmaciones de la brecha salarial, también aludió al hecho de que había despedido a Shia LaBeouf (cuyo papel recayó en Styles), alegando que lo hizo por su "combatiente energía” y para mantener a Pugh “a salvo”.

LaBeouf devolvió el golpe de inmediato, escribiendo un largo correo electrónico público, que incluía varios mensajes SMS que había recibido de Wilde como evidencia, afirmando que había "renunciado" a la película. Un mensaje de video filtrado de 2020 pareció confirmar las protestas de LaBeouf, mostrando a Wilde en su automóvil rogándole que cambiara de opinión y aparentemente culpando a Pugh, o "Miss Flo", como ella se refería a ella, por estar preocupada por trabajar con el actor.

El paso de Don't Worry Darling por Venecia

En el paso de la película de Wilde y protagonizada por Pugh por Venecia, ambas evitaron posar juntas en la alfombra roja, ni se abrazaron ni se miraron mucho después de que terminó la proyección. El público de Venecia le dio a la película una ovación de pie de cuatro minutos .

“Florence es una fuerza”, dijo Wilde en la conferencia de prensa de la película en Venecia cuando se le pidió que “limpiara el aire” sobre los rumores.

“Estamos muy agradecidos de que haya podido llegar esta noche [a la alfombra roja] a pesar de estar en la producción de 'Dune'. Sé, como directora, lo disruptivo que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con [el director de 'Dune'] Denis Villeneuve por ayudarnos. Y podremos celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo honrado que me siento de tenerla como nuestra protagonista. Ella es alucinante. En cuanto a todos los interminables chismes de los tabloides y todo el ruido que hay, Internet se alimenta a sí mismo. No siento la necesidad de contribuir; Creo que está lo suficientemente bien nutrido", concluyó Wilde.