Por qué es Jonathan Bailey actualmente el hombre "más sexy" del mundo según la revista People

El actor británico fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo, consolidando su ascenso en Hollywood.

El actor británico Jonathan Bailey fue elegido por la revista People como “el hombre vivo más sexy” del mundo. Este particular galardón lo coloca en la antesala de estrellas globales del cine y la televisión. Con 37 años, Bailey no solo celebra este reconocimiento, sino que consolida su paso de actor de teatro y televisión a figura internacional de cine de alto perfil.

La distinción fue anunciada durante el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Bailey expresó su sorpresa y gratitud por el honor, bromeando que apenas se lo había contado a su perro Benson.

Jonathan Bailey, el hombre vivo más sexy del mundo El nombramiento de Jonathan Bailey se produce en un momento clave de su carrera, coincidiendo con el lanzamiento de la secuela cinematográfica Wicked: For Good, donde retoma el papel de príncipe Fiyero.

Bailey se mostró halagado “y completamente sorprendido” por el premio, recordando que anteriormente habían sido seleccionados nombres como Chris Hemsworth y George Clooney. Este reconocimiento no solo pone de relieve su atractivo como figura pública, sino que también refleja la creciente visibilidad de un actor abiertamente gay en roles estelares, al frente de grandes producciones.

Jonathan_Bailey_PEOPLE-SMA-2025-03-c439768d43ae41a1805c321076aa89e2 Revista People La carrera de Jonathan Bailey Originario de Wallingford, Oxfordshire, Jonathan Bailey nació el 25 de abril de 1988 y desde niño mostró inclinación hacia el escenario, integrándose tempranamente al mundo del teatro. Su salto a la fama internacional comenzó con la serie de Netflix, Bridgerton, donde interpretó a Lord Anthony Bridgerton, un papel que lo convirtió en rostro global del entretenimiento televisivo.

Asimismo, ha cosechado éxitos en teatro como la producción de Company en el West End, por la que ganó el prestigioso premio Laurence Olivier Award al Mejor Actor de Reparto en un Musical en 2019. Luego, su paso al cine fue contundente al protagonizar Jurassic World: Rebirth y se prepara para la nueva entrega de Wicked, consolidando una transición veloz del teatro y la TV al blockbuster global.

Jonathan Bailey es el primer hombre abiertamente gay en ser galardonado como el más sexy del mundo por la revista People. Revista GQ - Karwai Tang

