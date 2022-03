Oscar: La Academia le abre una investigación formal a Will Smith

Will Smith Chris Rock.mp4 El momento en el que Will Smith golpeó a Chris Rock.

Esta ultima parte del comunicado refleja que las acciones de Smith podrían desencadenar una consecuencia legal. Durante la ceremonia la policía de Los Angeles le tomó declaración al manager de Chris Rock quién se negó a presentar cargos.

En la próxima reunión de la Junta de Gobernadores de la Academia decidirá como prosigue el caso pero la opción de quitarle el premio a Will Smith tiene poca fuerza. Whoopi Goldberg, una de las gobernadoras de la junta, le dijo al medio The View "No vamos a sacarle el Oscar. Van a haber consecuencias seguro, pero no creo que eso sea lo que se decida".

Durante la entrega de los Premios Oscar Chris Rock estaba por presentar la categoría a Mejor Documental y en medio de una broma sobre la esposa de Will Smith, a Jada Pinkett Smith, el actor nominado por "King Richard" subió al escenario y lo golpeó.

En su chiste Rock hizo mención a la falta de cabello en la cabeza de Pinkett Smith, y lo relaciono con la cinta G.I. Jane protagonizada por Demi Moore, donde la actriz lleva la cabeza rapada. Todo esto se dio ante la sorpresa de los presentes y esa sorpresa se replicó rápidamente en las redes, al parecer la reacción de Smith fue real ya que la transmisión original de la ABC silenció el momento posterior al golpe.