Critics Choice Awards 2023: todos los ganadores de la noche

Por el lado de la televisión, la precuela de Breaking Bad, Better Call Saul, ganó el premio a la Mejor Serie Dramática por su sexta y última temporada, y su estrella Bob Odenkirk ganó el premio al Mejor Actor en un Drama.

Jeff Bridges fue honrado con el premio Lifetime Achievement Award, presentado por su coprotagonista en The Big Lebowski, John Goodman, y Kate Hudson entregó el premio SeeHer a Janelle Monáe.

A continuación todos los ganadores de los Critics Choice Awards.

Mejor Película

Everything Everywhere All at Once

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Mejor Actor

Brendan Fraser – The Whale

Mejor Director

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Mejor Serie Limitada

The Dropout (Hulu)

Mejor Serie Drama

Better Call Saul (AMC)

Mejor Actriz en Serie Drama

Zendaya – Euphoria (HBO)

Mejor Actor en Serie Drama

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Mejor Película para Televisión

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor Serie en Idioma No Ingles

Pachinko (Apple TV+)

Mejor Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor Especial de Comedia

Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

Mejor Serie Animada

Harley Quinn (HBO Max)

Mejor Cinematografía

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Mejor Diseño de Producción

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Mejor Edición

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Mejor Peluquería y Maquillaje

Elvis

Mejor Efectos Visuales

Avatar: The Way of Water

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Mejor Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor Actor en Serie Limitada o Película de Televisión

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Henry Winkler – Barry (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película de Televisión

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película de Televisión

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Mejor Película Extranjera

RRR

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

Amanda Seyfried – The Dropout (Hulu)

Mejor Diseño de Produccón

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor Banda Sonora

Hildur Guðnadóttir – Tár

Mejor Canción

Naatu Naatu – RRR

Mejor Guión Original

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Mejor Guión Adaptado

Sarah Polley – Women Talking

Mejor Película Comedia

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor Reparto

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Mejor Actriz/Actor Joven

Gabriel LaBelle – The Fabelmans