AySA y un último paso antes de la privatización: regresó al mercado de capitales y colocó $30.000 millones

La compañía estatal que provee servicio público de agua potable y cloacas en AMBA volvió al mercado por primera vez desde el gobierno de Mauricio Macri. La Libertad Avanza prepara su venta para el primer trimestre de 2026.

Mientras el Gobierno prepara su privatización, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) regresó al mercado de capitales y colocó $30.000 millones , el monto máximo previsto. El movimiento se hizo a través de la Serie I de su Fideicomiso Financiero "AySA I", que generó un fuerte interés entre los actores y una demanda total de $61.257 millones, más del doble.

Esto marcó el regreso de la empresa al mercado desde su última incursión durante el gobierno de Mauricio Macri. El objetivo primordial de esta operación es el fortalecimiento del capital de trabajo de la compañía y permite anticipar ingresos futuros para asegurar la sostenibilidad operativa y la calidad del servicio que AySA presta a 15 millones de usuarios ", explicó un comunicado de la empresa.

La operación despertó un fuerte interés en los actores del mercado, que provocó una sobresuscripción superior al 100%. Desde la empresa - por el momento estatal - destacaron que esto ratifica la confianza de los inversores y la eficiencia de la estructura financiera diseñada.

El activo fideicomitido realizado es la cesión del 100% de los derechos de cobro de flujos futuros originados por el pago de servicios de AySA a través de medios de pago como tarjetas de crédito y débito elegidos desde canales electrónicos y telefónicos .

Según explicaron, el movimiento no requirió garantías y/o avales del Gobierno, porque se realizó en base a activos propios. Además, precisaron estar conformes con la tasa (Tamar+6,8%) y la demanda lograda.

Los fondos adquiridos se destinarán al plan de obras estipulado para los años 2024-2026. En detalle, las mismas estarán orientadas a mejorar los servicios de la empresa y su rendimiento será un termómetro de cara al mercado.

El camino a la privatización

Mientras avanza el cronograma oficial, el Gobierno acelera los preparativos para la privatización de AySA. El plan contempla abrir, durante el primer trimestre de 2026, una licitación pública de alcance nacional e internacional para transferir el 90% del capital accionario a inversores privados, en tanto que el 10% restante quedará en poder de los empleados de la compañía.

El proceso cuenta con el asesoramiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y apunta a reproducir el esquema de concesiones aplicado en los años 90. Según fuentes oficiales, ya existen sondeos de fondos y empresas del exterior interesadas en un servicio que opera en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.

El camino hacia la privatización quedó trazado en la Ley Bases, que habilitó expresamente el traspaso a manos privadas del paquete accionario que hoy controla el Estado, equivalente al 90% del total. En paralelo, se estableció que el porcentaje restante permanezca en manos de los trabajadores, bajo un esquema de participación accionaria.

La puesta en marcha formal del proceso se dio a mediados de este año, a partir del decreto 493/2025. Esa norma fijó el marco regulatorio para el cambio de control de la empresa responsable del servicio público de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El nuevo encuadre buscó mejorar el atractivo económico de AySA antes de salir al mercado. En ese sentido, se introdujeron modificaciones clave en las condiciones de operación, entre ellas la posibilidad de interrumpir el servicio por falta de pago, incluso en el caso de usuarios residenciales con mora en las tarifas.

En un primer momento, dentro del Gobierno se evaluó lanzar la licitación antes de que finalizara el año. Sin embargo, el cronograma se ajustó y ahora el llamado se concretaría durante el primer trimestre de 2026. Fuentes de la propia empresa señalaron que el objetivo es publicar el pliego en febrero.