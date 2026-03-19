"Proyecto Fin del Mundo": una odisea espacial con un Ryan Gosling que promete salvar la humanidad.

Tierra en peligro de extinción. Un hombre viaja al espacio en busca de una solución. La humanidad se salva. Las películas que se centran en el fin del mundo no varían sus recetas, pero “Proyecto Fin del Mundo”, la nueva película protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, tiene intención de sorprender y conmover al espectador.

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“Proyecto Fin del Mundo” es una adaptación del libro del escritor estadounidense Andy Weir. Se centra en Grace, un profesor de ciencias que despierta en el espacio a años luz de la Tierra. Es el único sobreviviente de una nave varada entre las estrellas. De a poco, comienza a refrescar su memoria y la misión que lo condujo hasta ahí: salvar a la humanidad de una enigmática sustancia que está provocando la extinción del sol.

Hail Mary (3) Ryan Gosling interpreta a Grace, un profesor de ciencias que tiene como misión salvar la Tierra. Pero ¿por qué la existencia de la humanidad depende de un profesor? Una agente gubernamental interpretada por la alemana Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”) se contacta con él para que forme parte del "Proyecto Hail Mary": una alianza entre Estados Unidos, China, Rusia y otros países que pretende encontrar una solución al problema. Si no, el sol se terminaría apagando en treinta años o menos.

Lo que empieza con una curiosa participación se convierte en la pieza clave del proyecto. Tal es así que termina viajando al espacio junto a otros dos tripulantes. Sin embargo, este profesor se convierte en un antihéroe, ya que no desea entregarse a esta odisea que tiene letra chica: la nave solo tendrá combustible para la ida y deberán ser inducidos en coma hasta que lleguen a su destino. Pero no todo sale como lo planeado, Grace es el único que despierta. Ahora todo está en sus manos ¿o no?

Una misión con una amistad impensada y música argentina A simple vista, la trama puede recordar a la mítica “Interestelar” (2014), pero con Ryan Gosling como protagonista la película se tiñe de encanto, aunque el contexto sea de todo menos luminoso. Grace es principalmente un hombre curioso que le pone corazón a una misión que le exige salvar a la humanidad. Sin embargo, no es el único. En su odisea espacial se encuentra con una nave desconocida con la que comparte tarea. ¿Quién está ahí? Una especie de roca alienígena. De esta forma, no solo descubre que hay vida en otros planetas, sino que también entiende que no solo está en peligro la Tierra.

Hail Mary (2) "Proyecto Fin del Mundo": una misión con una amistad impensada y música argentina. Dos valientes se cruzan en el espacio con una misma misión que los une. El profesor se la rebusca para comunicarse con el ente misterioso que se vuelve su compañía. La soledad es un peso aun con ausencia de gravedad. En el contexto más deshumanizante, se origina una amistad. La esperanza aparece y se contagia: tanto Grace como la roca alienígena se permiten soñar con el regreso a casa. “They told me that the end is near / Me dijeron que el fin está cerca”, el personaje de Sandra Hüller canta “Sign of the Times” de Harry Styles. Una letra sorprendentemente atinada para el suceso que aterra a la Tierra. Si hay algo que se destaca, además de la performance de Gosling, es la música con presencia argentina. "El Amanecer", un tango de Roberto Firpo y "Nuestra Tierra", la memorable canción de Mercedes Sosa, sintonizan con esta odisea espacial. ¿El motivo? El director Phil Lord se crio en una casa con raíces cubanas en la que escuchaba artistas argentinos. Le pareció adecuado que aparezca otra lengua, ya que el fin de la humanidad afecta a todo el mundo, no solo a Estados Unidos. Hail Mary (1) “Proyecto Fin del Mundo” es una experiencia que merece la inmensidad de la pantalla grande. “Proyecto Fin del Mundo” es una experiencia que merece la inmensidad de la pantalla grande: explosión de colores, una fotografía hipnotizante y un Ryan Gosling que se gana el corazón hasta de otros planetas. De esta forma, la película regresa una tradición de la ciencia ficción: permitirle al espectador soñar aun en el escenario más apocalíptico. Ficha Técnica "Proyecto Fin del Mundo" (2026). Dirección: Phil Lord y Christopher Miller. Género: Ciencia Ficción. Guion: Drew Goddard. Elenco: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub. Duración: 156 minutos.

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