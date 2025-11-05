Radiohead volvió a los escenarios tras siete años: cómo fue el primer show de su gira europea







Hace apenas dos meses, Thom Yorke y compañía anunciaron su esperada gira de regreso con cuatro conciertos en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

Radiohead volvió a los escenarios por primera vez en siete años con el primer show de su gira europea en Madrid. Hace apenas dos meses, Thom Yorke y compañía anunciaron su esperada gira de regreso con cuatro conciertos en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín durante el otoño y el invierno boreal. La banda reveló entonces que sus próximos conciertos se realizarían en formato circular, con un repertorio improvisado y espontáneo, tras haber ensayado más de 65 canciones de su catálogo.

Cómo fue el show de Radiohead en Madrid Los iconos de Oxford subieron al escenario circular detrás de una pantalla LED transparente que proyectaba imágenes de la actuación y arrancaron con "Let Down", que recientemente entró en las listas de éxitos de EE. UU. tras hacerse viral en TikTok, para sorpresa de la banda.

A partir de ahí, el repertorio se centró principalmente en temas de "Hail To The Thief" (2003), álbum que se revisitó recientemente para la obra de teatro y álbum en directo "Hamlet To The Thief", cocreado por Yorke. Esto incluyó la interpretación de "Sit Down. Stand Up" por primera vez desde 2004.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juanjo_guerrero/status/1985880355061080506&partner=&hide_thread=false No surprises en vivo, que maravilla es Radiohead pic.twitter.com/Hxx5aOP6ze — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 5, 2025 Tras esto, el repertorio fue generoso con temas de "OK Computer" (incluyendo la primera interpretación de "Subterranean Homesick Alien" desde 2017) e "In Rainbows", además de un amplio repertorio que abarcó toda su trayectoria. Se espera que la banda varíe su repertorio con frecuencia, y los fans aguardan con impaciencia lo que ofrecerán en su próximo concierto en Madrid esta noche.

Lista de temas del show de Radiohead en Madrid ‘Let Down’

‘2 + 2 = 5’

‘Sit Down. Stand Up.’

‘Bloom’

‘Lucky’

‘Ful Stop’

‘The Gloaming’

‘Myxomatosis’

‘No Surprises’

‘Videotape’

‘Weird Fishes/Arpeggi’

‘Everything in Its Right Place’

’15 Step’

‘The National Anthem’

‘Daydreaming’

‘A Wolf at the Door’

‘Bodysnatchers’

‘Idioteque’ Bises:

‘Fake Plastic Trees’

‘Subterranean Homesick Alien’

‘Paranoid Android’

‘How to Disappear Completely’

‘You and Whose Army?’

‘There There’

