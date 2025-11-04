"El Regreso": el esperado nuevo disco de estudio de Tan Biónica ya está disponible







El grupo liderado por Chano Charpentier publicó nuevo material a diez años de su último álbum, "Hola mundo".

Tan Biónica vuelve al ruedo con un nuevo disco de estudio.

"El Regreso", el esperado disco de Tan Biónica ya está disponible a partir de hoy 4 de noviembre.

El grupo liderado por Chano Charpentier finalmente dio la noticia que esperaban todos sus fanáticos hace una semana: publicarán canciones nuevas a diez años de su último álbum, "Hola mundo".

El anuncio del nuevo disco de Tan Biónica Después de una década sin editar música, Chano, Bambi, Diega y Seby regresan con un álbum muy esperado. El anuncio lo hicieron en sus redes sociales con una apuesta audiovisual que tiene como protagonistas a los cuatro amigos además de Federico D’Elia.

“Hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”, se lo escucha decir a Bambi en el clip que compartieron en su Instagram este lunes 27 de octubre.

"El Regreso" cuenta con diez canciones inéditas e incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La participación de Nicki ya despertó expectativa: la banda presentó el tema junto a ella en vivo y fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos. Ahora, la colaboración ve la luz oficialmente en el álbum.

Embed - TAN BIONICA on Instagram: "El nuevo disco de TAN BIONICA. Ya disponible." View this post on Instagram Cómo fue la vuelta a los escenarios de Tan Biónica La noticia del lanzamiento llega después de un retorno histórico de la banda a los escenarios. Fue en marzo del 2023 durante el show de Chano en el Lollapalooza Argentina que los cuatro amigos volvieron a reunirse en un escenario. “En 5 minutos va a volver Tan Biónica”, había dicho el cantante en ese momento. Luego de ese episodio siguió la gira “La última noche mágica” que los llevó a agotar estadios -tales como River, Vélez y el Arena de Buenos Aires- además de reunir a más de medio millón de personas en su gira internacional. Pasaron 7 años desde el impasse hasta que volvieron a tocar sus canciones en vivo. En el medio de ese camino, Chano hizo su carrera solista y atravesó diferentes situaciones personales con su salud.