Cher habló sobre el romance con su pareja 40 años menor: "Tu espíritu se mantiene joven"

Para Cher y su novio, el productor musical Alexander “AE” Edwards , la edad no es algo que realmente importe.

En una conversación con Gayle King para el episodio del martes de CBS Mornings, la cantante de 79 años, habló abiertamente sobre su relación con Edwards, de 39, con quien mantiene un noviazgo desde hace más de dos años.

“Ellos no están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero la pasamos increíble”, dijo Cher. Cuando King le preguntó si la diferencia de edad había sido un problema, la cantante respondió: “No, gracias a Dios. [Edwards] siempre me dice: ‘Tú envejeces, pero tu espíritu se mantiene joven’” .

La razón por la que el romance entre la protagonista de Hechizo de luna (Moonstruck) y Edwards funciona es, en realidad, bastante simple: “Nos reímos todo el tiempo, ¿sabes?”, explicó. “Y simplemente lo amo. Creo que es hermoso. Es realmente talentoso. Es una de las personas más talentosas que he conocido”.

Cher también ha creado un fuerte vínculo con Slash, el hijo de 6 años de Edwards, fruto de su relación con su ex, Amber Rose . “Solía decir: ‘Dios, dame un hombre y un niño pequeño’”, contó Cher entre risas, añadiendo que ha conseguido exactamente lo que quería.

Cómo comenzó la relación entre Cher y Alexander “AE” Edwards

Cher y Edwards se conocieron en septiembre de 2022 durante la Semana de la Moda de París. La intérprete de “Strong Enough” habló en X sobre los orígenes de su relación y reveló que fue Edwards quien dio el primer paso.

“Él tiene 36 años y, al final, fue él quien me buscó, hasta que nos encontramos a mitad de camino. Él es el constante, yo soy la inestable. Nos amamos… MUJERES, NUNCA SE RINDAN”, escribió en noviembre de 2022.

Más tarde, ese mismo año, Cher ofreció más detalles sobre su entonces floreciente romance durante una entrevista en The Kelly Clarkson Show.

“Sobre el papel, suena un poco ridículo. Pero en la vida real, nos llevamos de maravilla”, dijo la artista. “Él es fantástico, y no le atribuyo a los hombres cualidades que no se merecen, ¿sabes? Pero él es muy amable. Muy inteligente. Muy talentoso y realmente gracioso, y además me parece bastante guapo”.

Cher agregó: “si no hubiera salido con hombres más jóvenes en mi vida, nunca habría tenido una cita, porque a los hombres mayores simplemente no les gustaba tanto. Los hombres jóvenes no se preocupan si eres divertida, extravagante o quieres hacer tonterías, o si tienes una personalidad fuerte, ¿sabes? Yo no voy a renunciar a mi personalidad por nadie, ¿de acuerdo?”

Tras una breve ruptura en 2023, Cher y Edwards retomaron su relación más tarde ese mismo año y, según los reportes, desde entonces siguen muy unidos.