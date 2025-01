Rey del lunfardo y dueño de la voz más grave del tango: la vida de Edmundo Rivero

edmundo rivero.avif

Aunque, lejos de padecerlo, no se inmutó, porque tenía un camino pendiente por recorrer; el de la música. "Bueno, no voy a decir que soy un tipo lindo. La napia siempre me anduvo delante de los pies, el mentón tirando a prominente y al ver las fotos uno comprende el paso de los años. Aunque ni los años ni la fealdad me preocuparon nunca”, reconoció en una ocasión.