Adiós a Tom Verlaine, el aventurero que llevó al rock alternativo a otro nivel

En tiempos y lugares donde se tocaba rápido y sucio, Television paró la pelota y mostró que otros rumbos eran posibles sin perder el aura plebeya del ambiente que los acogía. Así llegó en 1977 "Marquee Moon", primer disco del grupo y piedra angular del rock alternativo. En él destacaban los juegos de guitarras complejos, originales y exquisitos del cantante junto a su ladero Richard Lloyd.

Lejos de los grandes solos y muestras de virtuosismo, el cóctel se completaba con la cuota dramática que aportaba la voz de Verlaine. Sus canciones eran frescas y desestructuradas. Divertidas, lúdicas. La música del frontman combinaba el rock guitarrero de los Rolling Stones y la libertad de ritmos como el jazz, dos de sus grandes influencias.

Marquee Moon

Aunque los ambientes que frecuentaban y los personajes que los rodeaban acercaban al grupo al movimiento punk, su música no se supeditaba únicamente a un género sino que coqueteaba con muchos: pop, new wave, art rock, etc. Su búsqueda se asemejaba más a la de grupos como Talking Heads, otro de los colosos de la incipiente escena local.

Pero el mito de Television no se edificó únicamente sobre la calidad de sus álbumes. Su plataforma de despegue fue igual de importante. Desde el escenario del mítico CBGB, Verlaine y su crew se codearon con bandas y artistas como Ramones, Blondie, Patti Smith, Lou Reed y las figuras que orbitaban el downtown neoyorquino. Allí, amparados por el gurú del under Hilly Kristal, sentaron las bases del mito.

Parte de esa leyenda se erigió además sobre la corta vida del cuarteto, que después de Marquee Moon editaría en 1979 Adventure, segundo y último disco de ese primer sprint. Luego llegaría la separación y el reencuentro para grabar un álbum de nombre homónimo en 1992. En paralelo, Tom Verlaine lanzó su carrera solista, destacándose Dreamtime (1981), su segunda placa.

Tom Verlaine.jpg

También colaboró con Patti Smith en diversas etapas de su carrera. Precisamente fue Jesse Paris Smith, hija de la cantante y poeta, quien dio a conocer el deceso de Verlaine, una noticia que enluta al mundo del rock y resuena en las ruinas de esa Nueva York peligrosa y creativa, que hoy perdió a uno de sus hijos predilectos.