Clásica canción de los 90, en el Top 5 de los videos de rock más vistos en YouTube

El clip de la banda liderada por la fallecida cantante Dolores O'Riordan se ubicó detrás de clásicos como "November Rain", de Guns 'n' Roses; "Smell Like Teen Spirit", de Nirvana; "Sweet Child o' Mine", también del grupo encabezado por Axl Rose; y "Bohemian Rhapsody", de Queen.

Aunque el video data de 1994, fue subido a la plataforma audiovisual en 2009 y, recientemente, se publicó una remasterización con calidad 4K.

"Zombie" es la canción más popular de la banda irlandesa, incluida en su disco "No Need to Argue", trabajo con el que alcanzaron el reconocimiento a nivel mundial.

El tema está inspirado en un atentado del grupo IRA en la localidad de Warrington, en 1993, en donde murieron dos niños y varias decenas resultaron heridos.

Embed

The Cranberries tuvo una intensa actividad musical, con algunos esporádicos recesos por proyectos solistas de sus integrantes, hasta enero de 2018, que se produjo la sorpresiva y prematura muerte de su cantante, en Londres.

Precisamente, al producirse su muerte, la artista se encontraba en esa ciudad porque había estado colaborando con la banda de metal Bad Wolves en una nueva versión de "Zombie".

Según consignó la policía, O'Riordan falleció accidentalmente en una bañera tras haber ingerido alcohol y medicamentos. Tras su muerte, The Cranberries culminó de manera póstuma un disco en el que estaba trabajando y anunció su separación.