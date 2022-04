Lanzan el primer tráiler de "Pistol", la serie de Danny Boyle sobre los Sex Pistols

Amados y odiados por igual, a los Sex Pistols les bastó un solo disco para inscribirse en la historia grande del rock and roll. Fue "Never Mind the Bollocks", obra cumbre del punk, que vio la luz en 1977. Desde entonces, la mitología del grupo creció a la sombra de ese álbum inmenso. Y entre sus miles de fanáticos está el director de cine Danny Boyle, responsable de "Pistol", una serie sobre la historia del cuarteto inglés.